قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة طالت 10 مواطنين على الأقل.





القدس المحتلة 9 ابريل 2018 (وال) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الإثنين، حملة اعتقالات، طالت 10 مواطنين على الأقل، من محافظات الضفة.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية فقد اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان،

من مدينة القدس المحتل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من قرية سالم شرق

نابلس، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قلقيلية، بعد أن داهمت منزلي

ذويهما، فيما اعتقلت المواطن حمودة نعالوة خلال اقتحامها ضاحية شويكة

شمال طولكرم.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الجبار محمد

جرّار (52 عاما) عقب تفجير باب منزله وتفتيشه.

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