بدء فعاليات الملتقي الثقافي والسياحي للتعاون الحدودي لبلديات نالوت -وازن -ذهبية .

نالوت 08 أبريل 2018 ( وال ) - بمشاركة أكثر من 40 جمعية ومنظمة أهلية من تونس وليبيا انطلقت اليوم الأحد فعاليات الملتقي الثقافي والسياحي للتعاون الحدودي لبلديات نالوت وازن ذهبية . وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية ان فعاليات هذا الملتقى ستتواصل على مدى ثلاثة أيام ،حيث ستقام فعاليات اليوم الاول بذهيبة ، بينما ستتواصل بوازن في اليوم الثاني وتختتم فعالياته بنالوت في اليوم الثالث . وأضاف بأنه سيشارك في احياء فعالياته بالاضافة الى اهالي هذه المناطق العديد من المحاضرين من البلدين .





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