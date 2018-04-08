انطلاق ورشة العمل التى ينظمها مركز المدينة الاعلامي حول المراسل الناجح بمصراته .

مصراته 08 أبريل 2018 (وال)- انطلقت مساء اليوم الأحد بمقر مراقبة الخدمات المالية بمصراتة والكائن في شارع بنغازي فعاليات ورشة العمل حول المراسل الناجح التي ينظمها موسم المدينة الإعلامي بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة وبرعاية مراقبة الخدمات المالية مصراتة .

وتستمر فعاليات هذه الورشة والتى تستهدف عدد ( 25 ) طالبا من طلبة كلية الاعلام والفنون من 8 إلى 12 من الشهر الجارى .

كما يشارك في فعاليات هذه الورشة العمل عدد المهتمين والمحترفين والهواة .

يشار بأن موسم المدينة الاعلامي كان قد نظم ورشة عمل مماثلة بمدينة ترهونة اواخر شهر مارس الماضي .



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