الخمس والأخضر يتأهلان إلى الدور ثمن النهائي لكأس ليبيا.





طرابلس 8 أبريل 2018 (وال)- تأهل فريقا الخمس والأخضر إلى ربع نهائي

مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، بعد فوز الأول على الترسانة بنتيجة هدفين

مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما بملعب ترهونة مساء اليوم، وفوز

الأخضر على اتحاد الجمارك 2 - 1 في اللقاء الذي جمعهما بملعب طبرق.

وتمكن فريق الخمس من قلب تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين على الترسانة من

الشوط الأول من المباراة التي شهدت إثارة كبيرة من كلا الفريقين، وتمكن

مهاجم الترسانة "أحمد حسني" من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 16، قبل أن

يعدل الخمس عن طريق "رضا أبو فارس" في الدقيقة 31، وقبل انتهاء الشوط

الأول سجل هدف الفوز للخمس "يوسف فزان".

وعلى ملعب طبرق، بادر الأخضر بالتسجيل برأسية "علي أمادو" في الدقيقة

السابعة، وعدّل لاتحاد الجمارك اللاعب "عبد العزيز البرجي" في الدقيقة

44، قبل أن يحرز الأخضر هدفه الثاني عن طريق "حمادي جاد الله" في الدقيقة

46 .

وقد تأهل حتى اليوم إلى الدور ربع النهائي فرق أهلي بنغازي والمحلة

والهلال وأهلي طرابلس والخمس والأخضر.

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