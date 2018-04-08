طاقم تحكيم جزائري يشارك في تحكيم مباريات دوري كرة السلة.





طرابلس 8 أبريل 2018 (وال)- وصل إلى مدينة بنغازي طاقم تحكيم جزائري

بقيادة الدولي "سفيان سي يوسف" للمشاركة في إدارة مباريات المرحلة الأولى

للدور السداسي لكرة السلة، مرحلة التتويج التي ستقام بنظام التجمع.

تنطلق المرحلة الأولى بنظام التجمع غدا الاثنين بمجمع سليمان الضراط في

بنغازي، بمشاركة أبرز الفرق، النصر وأهلي بنغازي وأهلي طرابلس والاتحاد

والشباب والمدينة.

أما المرحلة الثانية فتنطلق بالصالة الكبرى في طرابلس بداية من 23

أبريل الجاري، والفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط سيتوج ببطولة

الدوري الليبي لكرة السلة لهذا الموسم.

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