قرعة نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة.





طرابلس 8 أبريل 2018 (وال)- أسفرت قرعة نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

التي جرت بمقر قناة "ليبيا الرياضية" عن مواجهة مبكرة بين أهلي طرابلس

والاتحاد في الجولة الأولى، فيما يلتقي النصر حامل اللقب نظيره الشباب،

ويتبارى الأهلي بنغازي مع المدينة.

وستنطلق مباريات الجولة الأولى غدا الاثنين بمجمع سليمان الضراط في

بنغازي، حيث يتبارى بداية من الرابعة مساء النصر مع الشباب، والأهلي

طرابلس والاتحاد عقب المباراة الأولى، ثم أهلي بنغازي والمدينة عقب

الثانية.



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