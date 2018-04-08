رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يزور مقر الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية ( لايكو) بطرابلس .الأحد ، 08-04-2018 - 20:10:00

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يزور مقر الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية ( لايكو) بطرابلس .طرابلس 08 أبريل 2018 ( وال ) - قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود بزيارة ميدانية لمقر الشركة الليبية للأستثمارات الافريقية ( لايكو) بمقرها الرئيسي بطرابلس ، حيثٌ أطلع على المشاكل والظروف الصعبة التي تعاني منها الشركة وموظفيها بالأضافة للعراقيل والعوائق الإدارية والمالية والقانونية التي تعاني منها إدارة الشركة .
وأكد الدكتور "علي محمود "خلال اجتماعه بموظفي الشركة بأن المؤسسة ستتخذ اجراءات تنفيذية سريعة وحاسمة من أجل انقاذ الشركة ووضعها في مسارها الصحيح بما يحقق أهدافها التي أنشأت من أجلها .
كما أكد بأن المؤسسة ستقوم بمعالجة أوضاع الموظفين وحقوقهم الوظيفية وتسوية مرتباتهم المتوقفة منذٌ أشهر .
ووجه الدكتور علي محمود مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لإتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وخطوات عاجلة من أجل حل أزمة مرتبات " لايكو ".
كما دعا الإدارة التنفيذية للايكو وموظفيها إلى سرعة مباشرة أعمالهم من المقر الرئيسي للشركة بجنزور وفي أقرب وقت ممكن .

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