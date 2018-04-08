أمين عام مجلس الوزراء يبحث المعوقات التي تواجه مصلحة الأملاك العامة.الأحد ، 08-04-2018 - 17:12:00

أمين عام مجلس الوزراء يبحث المعوقات التي تواجه مصلحة الأملاك العامة. طرابلس 8 أبريل 2018 (وال) - اجتمع الأمين العام لمجلس الوزراء بحكومة
الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر، اليوم الأحد، بطرابلس، مع رئيس مصلحة أملاك الدولة سمير البلعزي، وعدد من المسؤولين بالمصلحة،وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المعوقات التي تواجه مصلحة أملاك الدولة وسبل المحافظة على أصول الدولة العقارية بالداخل والخارج.
كما استعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة مع الجهات ذات العلاقة في
القضايا المرفوعة بخصوص أملاك الدولة بالخارج.


..(وال)..

الأكثر قراءة في وال

المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي اختفاء أية أموال من الاصول الليبية ببلجيكا وتؤكد أنه وبموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن التصرف أو الوصول لهذه الأموال .
محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا