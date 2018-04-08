أمين عام مجلس الوزاء يبحث المعوقات التي تواجه مصلحة الأملاك العامة.





طرابلس 8 أبريل 2018 (وال) - اجتمع الأمين العام لمجلس الوزراء بحكومة

الوفاق الوطني الطاهر عامر، اليوم الأحد، بطرابلس، مع رئيس مصلحة أملاك

الدولة سمير البلعزي، وعدد من المسؤولين بالمصلحة،

وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المعوقات التي تواجه

مصلحة أملاك الدولة وسبل المحافظة على أصول الدولة العقارية بالداخل

والخارج.

كما استعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة مع الجهات ذات العلاقة في

القضايا المرفوعة بخصوص أملاك الدولة بالخارج.

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