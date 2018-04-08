وزير الخارجية يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي البرامج المشتركة لتأمين وحماية الحدود.







طرابلس 08 ابريل 2018 ( وال ) ـ بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة مع سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا بينيتا موشايد،

البرامج المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال تأمين وحماية

الحدود.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، بطرابلس بحضور وفد من بعثة

الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا "يوبام".

واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها البعثة الأوروبية "يوبام" في

مجال تقديم الدعم والمشورة الفنية للحكومة الليبية ومؤسساتها لتأمين

الحدود بهدف تحقيق مزيد من الأمن والإستقرار .

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بينيتا موشايد في تصريح لوكالة الانباء

الليبية أن اللقاء يأتي في إطار تقييم نتائج عمل بعثة يوبام فيما يتعلق

بالمساعدة في حماية الحدود.

وأوضحت موشايد أن البعثة تعمل مع الوزراء والمسؤولين والفنيين

بالمؤسسات الليبية لتقييم ومراجعة ماتم إنجازه في مجال حماية وتأمين

الحدود وارساء الأمن والاستقرار في البلاد .

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