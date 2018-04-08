بنين والنيجر تدعمان مشاركة الصين في مشروع ضخم للسكك الحديد.





نيامي 8 إبريل 2018 (وال) - أعربت بنين والنيجر اليوم الاحد عن

دعمهما مشاركة الصين في مشروع ضخم للسكك الحديد مثير للجدل من المتوقع أن

يعبر عدة بلدان افريقية .

وقال رئيس النيجر محمد يوسفو للصحافيين في نيامي بحضور نظيره باتريس

تالون "أجرينا تقييما لمسألة السكك الحديد وحاولنا النظر في الاجراءات

التي يمكننا اتخاذها للمضي قدما".

وأوضح تالون "نتحدث عن الصينيين في ما يتعلق بالتمويل".

وطلبت بنين من شركة "بيترولين" المحلية و"بولوريه" الفرنسية الانسحاب من

مشروع السكك الحديد لإفساح المجال للاستثمار الصيني في آخر فصل من جدل

استمر سنوات بشأن أحد أكثر مشاريع البنى التحتية في غرب افريقيا طموحا.

وقال تالون إن الشركات الخاصة لا تملك القدرة المالية لتتولى مشروعا بهذا

الحجم مشيرا إلى أن الصين خصصت نحو 60 مليار دولار لتطوير البنى التحتية

في افريقيا.