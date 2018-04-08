روسيا تعلن أن الوقائع الجديدة قد تقلب رواية تسميم سكريبال رأسا على عقب.





موسكو 8 إبريل 2018 (وال) - أعلن ممثل روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي

نيبنزيا، أن الوقائع الجديدة التي تظهر تباعا عن تسمم العميل السابق

سيرغي سكريبال وابنته يوليا، يمكن أن تقلب رواية ملابسات الحادث رأسا على

عقب.

وقال نيبنزيا في مقابلة تلفزيونية ظهر جزء منها على القناة الروسية

الأولى الليلة الماضية: "هناك حقائق وأدلة أكثر إثارة للاهتمام تظهر

تباعا، ويمكنها أن تقلب في يوم واحد كل الحقائق حول هذه القضية رأسا على

عقب".

وشكك الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، بشكل عام في مدى مصداقية

حادث تسميم سكريبال وابنته: "تثور لدي تساؤلات في الآونة الأخيرة حول ما

إذا كانت هناك عملية تسميم في الأصل؟".