الغرفة الأمنية المشتركة ابوسليم : افتتاح نقطة مرور طريق المطار يهدف إلى بسط الأمن بالمنطقة.





طرابلس 8 ابريل 2018 ( وال )- افتتحت الغرفة الأمنية المشتركة ابوسليم،

اليوم الأحد، نقطة مرور طريق المطار بعد الانتهاء من صيانتها بالتعاون مع

المجلس البلدي ابوسليم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الغرفة الأمنية المشتركة التي تهدف إلى توسيع

نطاق انتشار التمركزات الأمنية بالمنطقة، وفق ما أكده المجلس البلدي

ابوسليم على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وأوضح المجلس أن امن المواطن يعتبر من الركائز الأساسية التي تسعى إليها

جميع الجهات الأمنية والضبطية وان هذه النقطة تعتبر المدخل الجنوبي

لمدينة طرابلس عامة وبلدية ابوسليم خاصة .

ووجه المجلس البلدي ابوسليم شكره وتقديره لكل من ساهم أو سعى لتقديم

الأفضل ومد يد العون للمجاهرة بالأمن حفاظاً علي امن وسلامة الوطن

والمواطن .



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