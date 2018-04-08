كلية الطب البشري سبها تناقش توفير الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية في الجنوب.





سبها 8 ابريل 2018 ( وال )- نظم طلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

البشري بجامعة سبها يوما مفتوحا تحت شعار "الصحة للجميع"، قدم خلاله

العديد من الأوراق العلمية التي تناولت إيجاد السبل الكفيلة بتوفير

الرعاية الصحية اللازمة للمجتمعات المحلية في الجنوب.

وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري بجامعة سبها " مصباح الماجري

" في تصريحات صحفية إن هذا اليوم يهدف إلى إحياء اليوم العالمي للصحة

الذي يصادف السابع من إبريل كل عام، موضحا إن القائمين على هذا النشاط

التوعوي يسعون إلى تسليط الضوء على مشكلة عجز العديد من الناس عن الحصول

على الرعاية الصحية الجيدة، والتي أصبحت غير متوفرة بسبب سوء الأوضاع

الاقتصادية لشرائح مختلفة من المجتمع الليبي حسب وصفه.

وأضاف " الماجري" أن الأوراق العلمية التي وقع عرضها اليوم تحدثت على

عدد من الأمراض المعدية التي تتفشى بسهولة في المجتمع وطرق الوقاية منها

والقضاء عليها.

كما عرضت بعض المشاركات عن الحروق والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل

أثناء وقوعها، في حين خُصِص الجزء الأخير لمناقشة معضلة الدواء والكثير

من العراقيل الفنية التي تقف أمام خدمة دوائية جيدة.

واشار إلى أن الأوراق المقدمة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس في

كلية الطب البشري بالجامعة، بعضها اعتمدت على دراسات ميدانية أجراها

الأطباء في المؤسسات الصحية المختلفة بالمدينة.



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