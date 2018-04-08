مديرية أمن شحات : تشكل قوة قتالية للسيطرة على مناطق تهريب الأسلحة والبشر.الأحد ، 08-04-2018 - 15:43:00



شحات 8 ابريل 2018 ( وال )- أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات
"حسن بوكريم"، أن المديرية كلفت قوة قتالية من الأقسام والمراكز للقيام
بدوريات بالصحراء الليبية،لتتبع وملاحقة عصابات تهريب الأسلحة والسيارات
والبشر بتلك المناطق.
وأوضح " بوكريم"، أن الدوريات القتالية المكلفة ستتواجد في مناطق
وادي الحولي وأم الثعبان رجوعاً مع منطقة المخيلي الصحراوية، بالإضافة
للتعاون الكامل مع جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات.
وأضاف " بواكريم " في تصريحات صحفية أن تلك المناطق تقع فيها بعض
الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات
والسموم والمواشي .
يذكر أن المنطقة المكلفة بها القوة القتالية تمتد من مدينة سوسه شمالاً
إلى منطقة الواحات جنوباً إلى المخيلي شرقًا إلى منطقة تنملوا غرباً.

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