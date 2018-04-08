مديرية أمن شحات : تشكل قوة قتالية للسيطرة على مناطق تهريب الأسلحة والبشر.





شحات 8 ابريل 2018 ( وال )- أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات

"حسن بوكريم"، أن المديرية كلفت قوة قتالية من الأقسام والمراكز للقيام

بدوريات بالصحراء الليبية،لتتبع وملاحقة عصابات تهريب الأسلحة والسيارات

والبشر بتلك المناطق.

وأوضح " بوكريم"، أن الدوريات القتالية المكلفة ستتواجد في مناطق

وادي الحولي وأم الثعبان رجوعاً مع منطقة المخيلي الصحراوية، بالإضافة

للتعاون الكامل مع جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات.

وأضاف " بواكريم " في تصريحات صحفية أن تلك المناطق تقع فيها بعض

الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات

والسموم والمواشي .

يذكر أن المنطقة المكلفة بها القوة القتالية تمتد من مدينة سوسه شمالاً

إلى منطقة الواحات جنوباً إلى المخيلي شرقًا إلى منطقة تنملوا غرباً.



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