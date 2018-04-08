افتتاح متحف الإعلام الليبي بكلية الآداب في جامعة صبراتة صبراته 8 ابريل 2018 ( وال )- افتتح بكلية الآداب في جامعة صبراتة ، معرض الإعلام الليبي الذي يتضمن تاريخ الإعلام في ليبيا منذ بدايات القرن الماضي.



ويتضمن المتحف بحسب القائمين عليه، أسماء الصحف والمجالات الصادرة في

ليبيا منذ 100 عام، إضافة إلى تاريخ الإاذعات المرئية والمسموعة الليبية.

كما يتضمن المتحف أسماء أبرز الممثلين الليبيين والمسرحيات التي أقيمت

قديما في ليبيا، ومعلومات عن تاريخ السينما والأفلام الليبية.

وكان في افتتاح المتحف جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة

وعدد من الطلبة والمشرفين على المتحف.



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