معرض المشغولات اليدوية بمدينة جادو يواصل فعالياته في دورته الثانية .





جادو 8 ابريل 2018 ( وال )- تتواصل بمركز جادو لدعم المرأة فعاليات

الدورة الثانية لمعرض المشغولات اليدوية والذي يأتي ضمن أنشطة مركز جادو

أحد مراكز تعزيز قدرات المرأة للمشاركة الفعالة في المجتمع الليبي الذي

ينفذه منتدى تمكين المرأة والشباب وبرعاية مكتب الأمم المتحدة للسكان.

وتم افتتاح معرض للرسومات والمشغولات اليدوية والصوفية والكتب في دورته

الثانية وتم التمديد لرغبة المدينة والسماح لأكبر عدد من الجمهور

للحضور.

وأكد المكتب الإعلامي بمنتدى تمكين المرأة والشباب أن الخدمات المقدمة من

المنتدى إلى المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة تتمثل في خدمات تدريبية

تزودهم بالمهارات الأساسية اللازمة لتحسين المنتج ليصبح قادرا على

المنافسة، وكذلك يقدم خدمات تدريبية بمراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز

التكوين المهني.



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