افتتاح ورشة مركزية لصيانة أجهزة الحاسوب بالمدارس في بلدية الخمس.





الخمس 8 ابريل 2018 ( وال )- قامت مراقبة التعليم ببلدية الخمس وبحضور

وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام " عادل جمعة" بافتتاح ورشة مركزية

لصيانة أجهزة الحاسوب الموجودة بالمدارس التابعة للمراقبة.

وتعد هذه الورشة التي يشرف عليها مكتب المعلوماتية بمصلحة المرافق

التعليمية هي الأولى من نوعها على مستوى كافة المراقبات التعليمية

بالبلاد.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة أن الهدف من الورشة هو تفعيل

دور معامل الحاسوب في العملية التعليمة بالمدارس الواقعة داخل نطاق عمل

المراقبة، ورفع الكفاءة الفنية لمشرفي معامل الحاسوب ومواكبة التطور

العلمي الحاصل في تقنية المعلومات.

من جانبه أكد وكيل الوزارة "عادل جمعة" بأن الوزارة ستعمل علي تعميم هذا

المشروع على كافة مراقبات التعليم ودعمها بالإمكانيات اللازمة من أجل

المحافظة علي المعامل الموطنة بالمدارس وإصلاح كافة الأجهزة العاطلة بها،

وتدريب مشرفي معامل الحاسوب تدريب جيد يمكنهم من صيانة الأجهزة والشبكات

الحاسوبية داخل مدارسهم.



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