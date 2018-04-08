رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يشارك في ورشة عمل حول تقنية الجيل الخامس G5 في الصين.





بكين 8 ابريل 2018 ( وال )-بدأت بالعاصمة الصينية فعاليات ورشة العمل

حول تقنية الجيل الخامس G5 ومزاياها بمشاركة وفد من الهيئة العامة

للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا .

وجاءت مشاركة الوفد بدعوة من شركة الهواتف الذكية HUAWEI "هواوي" وشركة

ZTE "زد تي إي"، وفق ما أشارت إليه الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

على موقعها الرسمي.

وترأس الوفد الليبي خلال ورشة التقنية رئيس الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية، سامي الفنطازي.وتأتي هذه المشاركة تمهيدا لتزويد ليبيا

بتقنيات الاتصال المتقدمة كتقنية الجيل الخامس.



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