مسؤولة بالأمم المتحدة : ميانمار ليست مستعدة لعودة اللاجئين الروهينجا المسلمين .





يانجون 8 ابريل 2018 ( وال ) - قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة

للشؤون الإنسانية " أورسولا مولر " إن ميانمار ليست مستعدة بعد لعودة

اللاجئين الروهينجا .

وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن " مولر" أكبر مسؤولة من الأمم المتحدة

تزور البلاد هذا العام بعد اتهام ميانمار بالتطهير العرقي وبدفع نحو 700

ألف مسلم للفرار إلى بنجلادش.

ونقلت المصادر عن " مولر" بعد زيارة استمرت ستة أيام لميانمار إن ما

شاهدته وسمعته من الناس لا يمكن الحصول على خدمات صحية وهناك مخاوف بشأن

الحماية ونزوح مستمر ، الأوضاع غير مواتية للعودة .

واضافت في مقابلة في يانجون أكبر مدن ميانمار "طلبت من مسؤولي

ميانمار بوقف العنف ، وأن تكون عودة اللاجئين من (مخيمات اللاجئين في

بنجلادش) في كوكس بازار طوعية وبطريقة كريمة عندما تكون الحلول دائمة".

وقالت " مولر " ( رأيت مناطق أُحرقت فيها القرى وتم هدمها ، لم أشهد

أو أسمع أي استعدادات جارية لعودة الناس إلى ديارهم ) .

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