مسؤولة بالأمم المتحدة : ميانمار ليست مستعدة لعودة
اللاجئين الروهينجا المسلمين .
الأحد ، 08- 04- 2018 - 15:01:00
يانجون 8 ابريل 2018 ( وال ) - قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة
للشؤون الإنسانية " أورسولا مولر " إن ميانمار ليست مستعدة بعد لعودة
اللاجئين الروهينجا .
وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن " مولر" أكبر مسؤولة من الأمم المتحدة
تزور البلاد هذا العام بعد اتهام ميانمار بالتطهير العرقي وبدفع نحو 700
ألف مسلم للفرار إلى بنجلادش.
ونقلت المصادر عن " مولر" بعد زيارة استمرت ستة أيام لميانمار إن ما
شاهدته وسمعته من الناس لا يمكن الحصول على خدمات صحية وهناك مخاوف بشأن
الحماية ونزوح مستمر ، الأوضاع غير مواتية للعودة .
واضافت في مقابلة في يانجون أكبر مدن ميانمار "طلبت من مسؤولي
ميانمار بوقف العنف ، وأن تكون عودة اللاجئين من (مخيمات اللاجئين في
بنجلادش) في كوكس بازار طوعية وبطريقة كريمة عندما تكون الحلول دائمة".
وقالت " مولر " ( رأيت مناطق أُحرقت فيها القرى وتم هدمها ، لم أشهد
أو أسمع أي استعدادات جارية لعودة الناس إلى ديارهم ) .
...( وال )...