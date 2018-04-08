خالد المشري رئيسا للمجلس الاعلى للدولة .





طرابلس 8 ابريل 2018 ( وال )- جرت صباح اليوم بمقر المجلس الاعلى

للدولة بطرابلس عملية انتخاب رئاسة المجلس الاعلى للدولة .

حيث تقدم لمنصب الرئاسة السادة محمد معزب ، عبد الله جوان ، عبد

الرحمن السويحلى ، خالد المشرى .

وقد اسفرت الجولة الاولى من الانتخابات على حصول محمد معزب على 17

صوتا . وعبد الله جوان 26 صوتا ،عبد الرحمن السويحلى 37 صوتا ،خالد

المشرى 36 صوتا.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس مجلس النواب اجراء الجولة

الثانية بين كل من عبد الرحمن السويحلى وخالد المشرى تنفيذا للائحة

الانتخابات للمجلس حيث انتخب خالد المشري رئيسا للمجلس الاعلى للدولة .

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