تواصل فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته 46 .





طرابلس 8 ابريل 2018 (وال)- قام وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني ناصر

الدرسي السبت بزيارة الى معرض طرابلس الدولي تفقد خلالها عدد من الاجنحة

المشاركة في فعاليات المعرض من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة واعطى

الاذن بانطلاق منافسات رياضة الشطرنج التي تقام بمناسبة الدورة 46 للمعرض

.

كما قام عدد من اعضاء مجلس النواب ووزير الصحة بحكومة الوفاق عمر الطاهر

ومستشار رئاسي الوفاق لشؤون الخدمات هند شوبار بجولة مماثلة في اجنحة

المعرض استمعوا خلالها الى شروح من مدراء الاجنحة على مشاركة مؤسساتهم في

هذه الدورة .

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