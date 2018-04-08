أهالي قرية بالحديد بالبيضاء يدعون المؤرخين والمختصين من هيأة الآثار زيارة المنطقة.





بنغازى8 أبريل 2018 (وال بنغازى) - دعا أهالي قرية بالحديد الواقعة في

بلدية ساحل غرب مدينة البيضاء المؤرخين والمختصين من هيأة الآثار بزيارة

منطقتهم التي تنتشر بها غرف نحت في الجبال، وحفر ربما قد تكون قبورًا

أثرية.

وتقع هذه القبور مع بيوت أنيقة النَّحت والشَّكل، تعلوها ركام لقلعة

تهالكت بفعل ما فعلته عوامل مختلفة كما يبدو في مرتفعات ما يعرف شعبيًّا

بمرتفع "أمة الناس" وهى ارتفاع يحيط بكافة القاطنين بالمنطقة.

وبحسب أهالي المنطقة أن هذه الغرف لم تشهد أية أعمال حفريات أو متابعة

من الجهات المختصة بذلك.

وأكد رئيس هيأة الآثارالدكتور أحمد حسين أنهم عقب زيارة للموقع سوف

يتواصلون عبر المختصين ومكتب الآثار بالحدود الإدارية للمنطقة المستهدفة

لإجراء المسح العام.

(وال)