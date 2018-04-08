طبرق الطبي يكشف عن توفير أجهزة متطورة في إجراء العمليات .





بنغازى 8 أبريل 2018 (وال بنغازى)- كشفت إدارة مركز طبرق الطبي عن

توفير جهاز " كوتري " الذي يُستخدم في توقف النزيف الداخلي للمريض في

أثناء العملية، وفتح العضلة تحت الجلد.

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي أن إدارة

المركز تمكنت من توفير جهاز آخر مهم في العمليات الجراحية للعظام وهو "

ادرل Drill "، الذي يقوم بعملية حفر المسامير البلايتينية للشريحة في

أثناء العملية، كما له استخدامات أخرى في عمليات العظام الجراحية .

وأوضح الجالي أن هذه الأجهزة تم توفيرها من ميزانية مركز طبرق الطبي

الخاصة، وذلك لضمان نجاح استمرار سير إجراء العمليات الجراحية للمرضى من

مختلف مدن ومناطق ليبيا .

(وال)