طبرق الطبي يكشف عن توفير أجهزة متطورة في إجراء العمليات .الأحد ، 08-04-2018 - 13:07:00



بنغازى 8 أبريل 2018 (وال بنغازى)- كشفت إدارة مركز طبرق الطبي عن
توفير جهاز " كوتري " الذي يُستخدم في توقف النزيف الداخلي للمريض في
أثناء العملية، وفتح العضلة تحت الجلد.
وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي أن إدارة
المركز تمكنت من توفير جهاز آخر مهم في العمليات الجراحية للعظام وهو "
ادرل Drill "، الذي يقوم بعملية حفر المسامير البلايتينية للشريحة في
أثناء العملية، كما له استخدامات أخرى في عمليات العظام الجراحية .
وأوضح الجالي أن هذه الأجهزة تم توفيرها من ميزانية مركز طبرق الطبي
الخاصة، وذلك لضمان نجاح استمرار سير إجراء العمليات الجراحية للمرضى من
مختلف مدن ومناطق ليبيا .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي اختفاء أية أموال من الاصول الليبية ببلجيكا وتؤكد أنه وبموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن التصرف أو الوصول لهذه الأموال .
محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا