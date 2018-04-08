الخدمات الضمانية بالمرج تستحدث قاعدة البيانات التابعة لها إلكترونيًّا .





بنغازى8أبريل 2018 (وال بنغازى)- استحدثت وحدة التسجيل والاشتراكات

والتفتيش بمكتب الخدمات الضمانية المرج قاعدة البيانات التابعة لها

إلكترونيًّا.

وطالب رئيس المكتب كافة مسؤولي الشؤون الضمانية لدى الشركات الأجنبية

العاملة في الحدود الإدارية لمكتب الخدمات الضمانية المرج منذ عام 1980

وحتى تاريخ الإعلان، بضرورة التواصل للأهمية القصوى واستكمال كافة

البيانات المتعلقة بالشركات الأجنبية والعاملين فيها.

وأشار إلى أن الوحدة تستقبل المسؤولين في ساعات الدوام الرسمي، وهي

خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 وحتى 2:00 ظهرًا، وفي الفترة

المسائية من 4:00 وحتى 7:00 مساء .

(وال)