نجاح 13 عملية جراحية للقلب المفتوح بمركز طبرق الطبي .





بنغازى8 أبريل 2018 (وال )- نجح الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات

القلب المفتوح والفريق الليبي المصاحب له، في إجراء عدد 13 عملية جراحية

للقلب المفتوح ، ومن بين العمليات التي أجريت بمشاركة أطباء وتمريض

وفنيين، كانت لطفل من مدينة سبها يبلغ من العمر سنة ونصف .

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتور آمال الخازمي إن الطفل كان

لديه تشوه مركب في القلب، حيث اجريت له العملية بنجاح وهو الآن تحت

الملاحظة بغرفة العناية.

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي الأمريكى المتخصص في إجراء عمليات القلب

المفتوح قد وصل إلى مركز طبرق الطبي بداية الأسبوع الماضي، وذلك لغرض

إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية

مكتب ليبيا .

...( وال بنغازى)....