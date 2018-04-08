قسم الكلى بطبرق الطبي يستلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى الصناعي .





بنغازى 8 أبريل 2018 (وال )- اسلتم قسم غسيل الكلى بمركز طبرق الطبي

الخميس، شحنة من مشغلات غسيل الكلى الصناعي، التي تقدر بحوالي "6000"

آلاف غسلة.

وأوضح مكتب الإعلام بالمركز في بيان أن الشحنة وصلت من قبل جهاز الإمداد

الطبي في بنغازي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشحنة تكفي لثلاث أشهر مقبلة

" بحجم واحد لتر، داعيًا في الوقت ذاته جهاز الإمداد الطبي في بنغازي

بالاستمرار في تزويد القسم بالمشغلات الصناعية، نظرًا لأهميتها لمرضى

غسيل الكلى الصناعي بالمركز .

.....(وال بنغازى)....