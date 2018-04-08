صندوق الضمان الاجتماعي يناقش العروض المقدمة من الهيآت والمنظمات الدولية .







بنغازى 08 أبريل 2018 (وال)- عقد فريق عمل متابعة المنظمات

الدولية التابع للجنة الدائمة بصندوق الضمان الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا

لمناقشة عروض المشاركة المقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية التي يعد

صندوق الضمان الاجتماعي عضوًا فيها .

وقال رئيس فريق عمل متابعة المنظمات الدولية الدكتور" عبد الله المنصوري

" إن صندوق الضمان الاجتماعي تلقى دعوات للمشاركة في عدد من المحافل

الدولية والإقليمية ، التي يأتي في مقدمتها المؤتمر الدولي الـ 15 لـ "

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضمانية" الذى سيعقد في 18 أبريل الجاري

بمدينة الدار البيضاء في المغرب .

وأضاف د " المنصوري : " نحن على موعد للمشاركة أيضاً في لقاء عمل، سيخصص

للحديث عن (الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) في يوم الـ

25 أبريل الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت .

وأشارد " المنصوري " إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الليبي لتوثيق

المعلومات ببلدية بنغازى ، تضمن تبادل وجهات النظر، ومدى استفادة الصندوق

من المشاركة في اللقاء الأكاديمي لمنظمة الإيسا المخصص " لدليل تحصيل

الاشتراكات الضمانية، ونظام الالتزام بتأديتها" في الـ 24 أبريل في

العاصمة الأردنية عمان .

وأوضح د " المنصوري " إننا نجتمع باستمرار لضمان الارتقاء بمشاركة

الصندوق في المحافل والمؤتمرات الدولية التي يُدعى لها صندوق الضمان

الاجتماعي الليبي" .

وأشاد د " المنصوري " في ختام الاجتماع بمكانة صندوق الضمان الاجتماعي

وما يحضى به من مشاركات واضحة ونتائج ملموسة، متمنيًا في الوقت ذاته بأن

تكون هذه الآلية سببًا للتحسين والتطوير، وإعطاء الفرصة للخبرات التي

يزخر بها الصندوق في المجالات كافة .



( وال - بنغازى )