موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاحد 8 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).الأحد ، 08-04-2018 - 12:27:00



* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يبرق تعزية
ومواساة إلى أسرة " الشرشاري "
* غريان- ضمن سلسلة الاجتماعات المفتوحة تنطلق بمدينتي غريان وبراك
الشاطئ، للتحاور حول نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح
من جيش وشرطة ومنظمات مجتمع مدني وقبائل.
* طرابلس- إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعلن عن
وصول شحنة من أدوية العوز المناعي المكتسب " الايدز " مكونة من ثلاثة
أصناف رئيسية.
* طرابلس- رئيس مصلحة الاحوال المدنية يناقش مع مديرو المكاتب التابعين
للمصلحة بالمنطقة الغربية الصعوبات التي تواجه المصلحة والاعطال
بالمنظومة.
* طرابلس- الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه
يمتحنون فئتي الذكور والاناث في مقرر احكام قراءة القرآن الكريم واوصول
رواية قالون.

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