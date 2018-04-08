موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاحد 8 ابريل 2018 حتى الساعة =
( 12 ظهرا ).
الأحد ، 08- 04- 2018 - 12:27:00
* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يبرق تعزية
ومواساة إلى أسرة " الشرشاري "
* غريان- ضمن سلسلة الاجتماعات المفتوحة تنطلق بمدينتي غريان وبراك
الشاطئ، للتحاور حول نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح
من جيش وشرطة ومنظمات مجتمع مدني وقبائل.
* طرابلس- إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعلن عن
وصول شحنة من أدوية العوز المناعي المكتسب " الايدز " مكونة من ثلاثة
أصناف رئيسية.
* طرابلس- رئيس مصلحة الاحوال المدنية يناقش مع مديرو المكاتب التابعين
للمصلحة بالمنطقة الغربية الصعوبات التي تواجه المصلحة والاعطال
بالمنظومة.
* طرابلس- الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه
يمتحنون فئتي الذكور والاناث في مقرر احكام قراءة القرآن الكريم واوصول
رواية قالون.
....( وال ).....