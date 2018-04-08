موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاحد 8 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يبرق تعزية

ومواساة إلى أسرة " الشرشاري "

* غريان- ضمن سلسلة الاجتماعات المفتوحة تنطلق بمدينتي غريان وبراك

الشاطئ، للتحاور حول نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح

من جيش وشرطة ومنظمات مجتمع مدني وقبائل.

* طرابلس- إدارة الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعلن عن

وصول شحنة من أدوية العوز المناعي المكتسب " الايدز " مكونة من ثلاثة

أصناف رئيسية.

* طرابلس- رئيس مصلحة الاحوال المدنية يناقش مع مديرو المكاتب التابعين

للمصلحة بالمنطقة الغربية الصعوبات التي تواجه المصلحة والاعطال

بالمنظومة.

* طرابلس- الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه

يمتحنون فئتي الذكور والاناث في مقرر احكام قراءة القرآن الكريم واوصول

رواية قالون.



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