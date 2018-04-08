اختتام دورة تدريبية حول " أساسيات الإسعافات الأولية " في بنغازى .الأحد ، 08-04-2018 - 12:27:00



بنغازى 08 أبريل 2018 (وال)- اختتم بمركز بنغازى لدعم المرأة دورة
تدريبية حول " أساسيات الإسعافات الأولية" بمشاركة عدد من المتدربات .
وتهدف الدورة التي أقيمت بإشراف المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا،
بمشاركة 8 متدربات خلال فترة من 23 مارس إلى 5 أبريل الحالي بوعاء زمني 6
حصص، إلى تعزيز دور الثقافة الإنسانية والروابط الاجتماعية .
وفي ختام الدورة التدريبية، تم تسليم شهادة تقديرعلى المتدربات لدعم
المرأة.
يُشار إلى أن مركز بنغازى لدعم المرأة نظم حزمة من الدورات التدريبية
التي أسهمت في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة ، وهو أحد مراكز مشروع
تعزيز قدرات المرأة للمشاركة الفعّالة في المجتمع الليبي .
( وال - بنغازى )

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