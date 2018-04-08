فريق من الخبراء في مجال مكافحة زحف الرمال على الطرقات يزور بلدية الجفرة, هون 8 ابريل 2018م ،( وال )- بدأ فريق من الخبراء والمتخصصين في مكافحة التصحر من وزارات الزراعة والمواصلات والحكم المحلي ومصلحة الطرق والجسور بحكومة الوفاق بزيارة لبالأحد ، 08-04-2018 - 12:21:00


وسيقوم الفريق باجراء مسح شامل لمناطق بلدية الجفرة ومرادة
والاطلاع على الطرق الاكثر تضررا من زحف الرمال ووضع الحلول المناسبة
باعداد دراسات علمية وعملية ميدانية لايقاف زحف الرمال خصوصا بين
المناطق حيث توجد فراغات لمساحات تمتد لمئات الكيلومترات .
... وال الجفرة )...

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