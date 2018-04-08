موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 8 ابريل ابريل 2018 .





*** قوات الاحتلال الصهيوني تداهم مخيم العزة شمال بيت لحم،وتعتقل شابا

بعد دهم منزل والده، و تغلق مدخل بلدة عزون وتداهم منازل المواطنين في

قلقيلية.

*** الجيش المصري يقضي على" 4 " ارهابيين ويضبط آخرين ويدمر العديد من

الأوكار والأهداف الخاصة بالارهابيين خلال العملية العسكرية في

سيناء,ويتحفظ على 46 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية.

الرئيس البرازيلي الأسبق " لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" يعلن موافقته

على مذكرة الجلب الصادرة في حقه وأنه سيسلم نفسه للقضاء لتنفيذ عقوبة

بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد.

*** الناخبون المجريون يباشرون التصويت اليوم لانتخابات تشريعية ويشيرون

المراقبون بان رئيس الوزراء السيادي فكتور اوربان قد يكون الاوفر حظا

للفوز بولاية ثالثة.

*** وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا تطالب بإجراء

تحقيق مستقل في مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين نتيجة العدوان

الصهيوني في الأراضي الفلسطينية .

*** إدارة شرطة نيويورك:" تعلن عن إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع

حريق برج ترامب بمدينة نيويورك المتكون من 58 طابقًا".

**** مكتب التقنية والمعلومات ببلدية جالو يقوم بتفعيل وإنشاء منظومة

الارشفة الالكترونية بديوان البلدية لاجل تبادل البيانات ، والمعلومات ،

والتواصل الإلكتروني.

*** مصدر أمني باكستاني يعلن عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار وقع

في حقل نفطي في مدينة كراتشي الساحلية



(( وال ))