موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 8 ابريل ابريل 2018 .الأحد ، 08-04-2018 - 12:22:00



*** قوات الاحتلال الصهيوني تداهم مخيم العزة شمال بيت لحم،وتعتقل شابا
بعد دهم منزل والده، و تغلق مدخل بلدة عزون وتداهم منازل المواطنين في
قلقيلية.
*** الجيش المصري يقضي على" 4 " ارهابيين ويضبط آخرين ويدمر العديد من
الأوكار والأهداف الخاصة بالارهابيين خلال العملية العسكرية في
سيناء,ويتحفظ على 46 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية.
الرئيس البرازيلي الأسبق " لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" يعلن موافقته
على مذكرة الجلب الصادرة في حقه وأنه سيسلم نفسه للقضاء لتنفيذ عقوبة
بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد.
*** الناخبون المجريون يباشرون التصويت اليوم لانتخابات تشريعية ويشيرون
المراقبون بان رئيس الوزراء السيادي فكتور اوربان قد يكون الاوفر حظا
للفوز بولاية ثالثة.
*** وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا تطالب بإجراء
تحقيق مستقل في مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين نتيجة العدوان
الصهيوني في الأراضي الفلسطينية .
*** إدارة شرطة نيويورك:" تعلن عن إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع
حريق برج ترامب بمدينة نيويورك المتكون من 58 طابقًا".
**** مكتب التقنية والمعلومات ببلدية جالو يقوم بتفعيل وإنشاء منظومة
الارشفة الالكترونية بديوان البلدية لاجل تبادل البيانات ، والمعلومات ،
والتواصل الإلكتروني.
*** مصدر أمني باكستاني يعلن عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار وقع
في حقل نفطي في مدينة كراتشي الساحلية

(( وال ))

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