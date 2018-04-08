التوقيع على محضر صيانة مجمع عيادات سرت المركزى .





سرت 08 ابريل 2018(وال) _ تم صباح اليوم الاحد بالمجلس

البلدي سرت التوقيع على محضر صيانة مجمع عيادات سرت المركزى التابع

للخدمات الصحية بسرت ضمن برامج اعادة اعمار سرت الذي تنفذه لجنة دعم

الاستقرار فى ليبيا التابعة لبرنامج الامم المتحدة الانمائى( UNDP ) .

ووقع عقد تسليم الموقع عميد بلدية سرت "مختار خليفة المعدانى "

ومدير مكتب الخدمات الصحية بسرت الدكتور "خليفة محمد السيوى" ومنسق

مشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائى( UNDP )بسرت الدكتور" القدافى

البطئ "ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت المهندس ابراهيم هيبلو والمقاول

المنفد للمشروع.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان مدة

العمل بالمجمع وفق العقد تستغرق اربعة اشهر وان التكلفة المالية تتجاوز

150 الف دولار وان العمل سينطلق اعتبارا من اليوم الاحد .

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