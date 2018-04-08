افتتاح معرض "مواهب أطباء" للفنون
التشكيلية واليدوية ببنغازى .
الأحد ، 08- 04- 2018 - 12:19:00
بنغازى 08 أبريل 2018 (وال)- افتتح بمركز تأهيل المعاقين
بمنطقة الرويسات التابع لصندوق التضامن الاجتماعي، معرض "مواهب أطباء"
للفنون التشكيلية واليدوية والأدبية في دورته الثانية .
ويتضمن المعرض الذي افتتح برعاية منظمة "روابط الخير للأعمال الخيرية،
بالتعاون مع الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية عرض الأشغال اليدوية
والرسومات والأعمال الأدبية .
كما يتيح المعرض الفرصة أمام الأطباء الخريجين ، والطلبة من جميع
التخصصات بمدينة بنغازى لعرض مواهبهم ، كما يتضمن المعرض بازارا خيريًّا
لبعض أعمال الأطباء المشاركين يخصص ريعه لصالح مركز شؤون المعاقين .
( وال )