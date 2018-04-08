افتتاح معرض "مواهب أطباء" للفنون التشكيلية واليدوية ببنغازى .الأحد ، 08-04-2018 - 12:19:00




بنغازى 08 أبريل 2018 (وال)- افتتح بمركز تأهيل المعاقين
بمنطقة الرويسات التابع لصندوق التضامن الاجتماعي، معرض "مواهب أطباء"
للفنون التشكيلية واليدوية والأدبية في دورته الثانية .
ويتضمن المعرض الذي افتتح برعاية منظمة "روابط الخير للأعمال الخيرية،
بالتعاون مع الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية عرض الأشغال اليدوية
والرسومات والأعمال الأدبية .
كما يتيح المعرض الفرصة أمام الأطباء الخريجين ، والطلبة من جميع
التخصصات بمدينة بنغازى لعرض مواهبهم ، كما يتضمن المعرض بازارا خيريًّا
لبعض أعمال الأطباء المشاركين يخصص ريعه لصالح مركز شؤون المعاقين .
( وال )

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