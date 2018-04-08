افتتاح معرض "مواهب أطباء" للفنون التشكيلية واليدوية ببنغازى .







بنغازى 08 أبريل 2018 (وال)- افتتح بمركز تأهيل المعاقين

بمنطقة الرويسات التابع لصندوق التضامن الاجتماعي، معرض "مواهب أطباء"

للفنون التشكيلية واليدوية والأدبية في دورته الثانية .

ويتضمن المعرض الذي افتتح برعاية منظمة "روابط الخير للأعمال الخيرية،

بالتعاون مع الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية عرض الأشغال اليدوية

والرسومات والأعمال الأدبية .

كما يتيح المعرض الفرصة أمام الأطباء الخريجين ، والطلبة من جميع

التخصصات بمدينة بنغازى لعرض مواهبهم ، كما يتضمن المعرض بازارا خيريًّا

لبعض أعمال الأطباء المشاركين يخصص ريعه لصالح مركز شؤون المعاقين .

( وال )