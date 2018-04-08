نهائيات دوري السلة الليبي ستنطلق غذا الاثنين.
الأحد ، 08- 04- 2018 - 12:11:00
بنغازى 8 أبريل 2018م (وال )- ستنطلق منافسات نهائيات دوري السلة الليبي
مرحلة الذهاب يوم غدا الاثنين في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي .
وستشارك الفرق المتصدرة للمجموعات فريق (النصر )حامل اللقب ومتصدر
المجموعة الاولى وفريق (الاهلي ط )متصدر المجموعة الثانية والترتيب
الثاني في المجموعتين (الاهلي ب-الاتحاد) وفريقين من الملحق وهما
المدينة-الشباب ،ومعلوم ان هذه الفرق ال6 ستتنافس على مرحلتين ذهاب واياب
على لقب الدوري لهذا الموسم ،وستكون هذه المبارايات بحضور الجمهور عاد
مبارايات الدريبي .
....( وال بنغازى)....