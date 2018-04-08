نهائيات دوري السلة الليبي ستنطلق غذا الاثنين.





بنغازى 8 أبريل 2018م (وال )- ستنطلق منافسات نهائيات دوري السلة الليبي

مرحلة الذهاب يوم غدا الاثنين في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي .

وستشارك الفرق المتصدرة للمجموعات فريق (النصر )حامل اللقب ومتصدر

المجموعة الاولى وفريق (الاهلي ط )متصدر المجموعة الثانية والترتيب

الثاني في المجموعتين (الاهلي ب-الاتحاد) وفريقين من الملحق وهما

المدينة-الشباب ،ومعلوم ان هذه الفرق ال6 ستتنافس على مرحلتين ذهاب واياب

على لقب الدوري لهذا الموسم ،وستكون هذه المبارايات بحضور الجمهور عاد

مبارايات الدريبي .

....( وال بنغازى)....