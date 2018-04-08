اقامة دورة في مجال الصحافة بمكتب الثقافة ببلدية الحوامد .







الحوامد 08 أبريل 2018( وال )- بدأت اليوم بمكتب الثقافة ببلدية الحوامد

أعمال الدورة التدريبية في مجال " أساسيات الصحافة المهنية "، وتستهدف

العاملين في مجال الصحافة بالبلدية التي تضم مناطق الحوامد، اولاد محمود،

الغزايه، وسيحصل المتدربون على شهادات معتمده من الاتحاد الأوروبي ،

وسيتم اختيار افضل اربعه عناصر متميزة لحضور دورات خارج ليبيا.

وتقام هذه الدورة بإشراف المركز الليبي للدفاع عن حرية الصحفيين ( HESN)

حصن، وبالتعاون مع مكتب الثقافة الحوامد ، وبدعم من المجلس البلدي

الحوامد ،

ويشمل البرنامج العلمى للدورة مواضيع تتناول : الصحفي في الإذاعة (

الراديو )، تعريف الصحفي الإذاعي، مجالات عمل الصحفي الإذاعي، وظائف

الصحافة الإذاعية في المجتمع الديمقراطي، أخلاقيات الصحافة الإذاعية،

حرية الصحافة وجرائمها، جرائم الصحافة، القصة الصحفية ( السرد الصحفي )،

أشكال السرد الصحفي الإذاعي، إعداد الخبر الإذاعي، تغطية الأخبار،

الكتابة للراديو، التقرير الإذاعي ، بنية التقرير الإذاعي، خطوات إعداد

التقرير الإذاعي، الامن المعلوماتي .



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