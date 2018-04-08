اقامة دورة في مجال الصحافة بمكتب
الثقافة ببلدية الحوامد .
الأحد ، 08- 04- 2018 - 12:14:00
الحوامد 08 أبريل 2018( وال )- بدأت اليوم بمكتب الثقافة ببلدية الحوامد
أعمال الدورة التدريبية في مجال " أساسيات الصحافة المهنية "، وتستهدف
العاملين في مجال الصحافة بالبلدية التي تضم مناطق الحوامد، اولاد محمود،
الغزايه، وسيحصل المتدربون على شهادات معتمده من الاتحاد الأوروبي ،
وسيتم اختيار افضل اربعه عناصر متميزة لحضور دورات خارج ليبيا.
وتقام هذه الدورة بإشراف المركز الليبي للدفاع عن حرية الصحفيين ( HESN)
حصن، وبالتعاون مع مكتب الثقافة الحوامد ، وبدعم من المجلس البلدي
الحوامد ،
ويشمل البرنامج العلمى للدورة مواضيع تتناول : الصحفي في الإذاعة (
الراديو )، تعريف الصحفي الإذاعي، مجالات عمل الصحفي الإذاعي، وظائف
الصحافة الإذاعية في المجتمع الديمقراطي، أخلاقيات الصحافة الإذاعية،
حرية الصحافة وجرائمها، جرائم الصحافة، القصة الصحفية ( السرد الصحفي )،
أشكال السرد الصحفي الإذاعي، إعداد الخبر الإذاعي، تغطية الأخبار،
الكتابة للراديو، التقرير الإذاعي ، بنية التقرير الإذاعي، خطوات إعداد
التقرير الإذاعي، الامن المعلوماتي .
( وال )