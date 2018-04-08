استعراض سير العملية التعليمية بجامعة طرابلس فيما يخص برامج الدراسات العليا ومكتب الجودة .





طرابلس 08 أبريل 2018( وال )- عقد بجامعة طرابلس اجتماع تقابلي بين

مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم ووكيل الشؤون العلمية وإدارة

الدراسات العليا ومكتب الجودة بجامعة طرابلس .

وتناول الاجتماع استعراض سير العملية التعليمية بالجامعة فيما يخص برامج

الدراسات العليا ومكتب الجودة ، وكذلك آلية العمل بالشؤون العلمية

بالجامعة.

وأوضح أ "رواد عبد السيد" عن مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بأن

الاجتماع يأتي في إطار متابعة وتقييم أداء العمل بمؤسسات التعليم العالي

وخلق آلية للتواصل بين هذه المؤسسات ووزارة التعليم والوقوف على الصعاب

والعراقيل التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بما يسهم في إنجاح سير

العمل.

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