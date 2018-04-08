مراقبة تعليم الخمس تفتتح ورشة مركزية لصيانة أجهزة الحاسوب بالمدارس .







الخمس 08 أبريل 2018( وال )- افتتحت مراقبة التعليم ببلدية الخمس,

بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام أ " عادل جمعة" ورشة

مركزية لصيانة أجهزة الحاسوب الموجودة بالمدارس التابعة للمراقبة .

وتعد هذه الورشة التي يشرف عليها مكتب المعلوماتية بمصلحة المرافق

التعليمية هي الاولى من نوعها على مستوى المراقبات التعليمية بالبلاد,

وقال مراقب التعليم ببلدية الخمس أ "عادل البركي " خلال الجلسة

الافتتاحية للورشة التى حضرها عضو مجلس النواب "كمال الشلبي" ورئيس جامعة

المرقب " شكري الدبار" وعضو المجلس البلدي "منى هدية", وعدد من مديري

الادارات والمكاتب بمصلحة المرافق التعليمية, ولفيف من مشرفي المعامل

والمهتمين بالعملية التعليمية, أن عمل الورشة يتركز في صيانة المكونات

المادية والبرمجية لاجهزة الحاسوب وتدريب مشرفي معامل الحاسوب بالمدارس

على تشخيص الاعطال وكيفية القيام بأعمال الصيانة اللازمة, الى جانب حصر

نواقص المعامل من الاجهزة .

وأضاف أ " البركي" بأن الهدف من الورشة هو تفعيل دور معامل الحاسوب في

العملية التعليمة بالمدارس الواقعة داخل نطاق عمل المراقبة, ورفع الكفاءة

الفنية لمشرفي معامل الحاسوب ومواكبة التطور العلمي الحاصل في تقنية

المعلومات.

ومن جهته أكد وكيل الوزارة أ "عادل جمعة" بأن الوزارة ستعمل على تعميم

هذا المشروع على مراقبات التعليم كافة ودعمها بالإمكانيات اللازمة من أجل

المحافظة علي المعامل الموطنة بالمدارس وإصلاح الأجهزة العاطلة بها كافة

, وتدريب مشرفي معامل الحاسوب تدريب جيد يمكنهم من صيانة الاجهزة

والشبكات الحاسوبية داخل مدارسهم .

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