رئيس جامعة بنغازى يستقبل مبعوثا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " .









بنغازى 08 أبريل 2018( وال )- استقبل رئيس جامعة بنغازي د.

مرعي المغربي " اليوم مندوب الأمم المتحدة د. ستافورس " رفقة وفد من

البعثة الأممية مبعوث من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "

اليونسكو " ومكلف من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا" غسان سلامة ".

وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على أوضاع الجامعة ، وكيفية التعاون بشأن

تقديم الدعم المناسب لصيانة وترميم المخطوطات النادرة التي تعرضت للضرر

من جراء الحرب التي كانت جرت داخل حرم الجامعة.

وقام المندوب رفقة رئيس الجامعة بجولة داخل قسم المخطوطات ، واطّلع على

عديد من المخطوطات الإسلامية والعربية والأجنبية. . معرباً عن اعجابه

الكبير بما

تملكه الجامعة من الإرث التاريخي والإسلامي، وطمن أسرة المكتبة بأنه سبق

أن قام بترميم مخطوطات أكثر ضرراً من الموجودة أمامه، وسيقوم بتنظيم

بورشة عمل لمدة أسبوع يشارك فيها العاملون بالمكتبة وتتضمن دورة تدريبية

في كيفية ترميم وصيانة المخطوطات.

وأبدى المسؤولون في المكتبات استعدادهم لتذليل الصعاب كافة وتسخير

الظروف من أجل استثمار هذه الفرصة بحضور خبير مختص للاستفادة من خبرته

التي ستقدم الإضافة للعاملين بالمكتبة المركزية بالجامعة .

ورافق مندوب الأمم المتحدة د. ستافورس " في هذه الجولة مدير عام المكتبات

والمطبوعات والنشر بجامعة بنغازى أ " علي القطراني " ومدير المكتبة

المركزية أ "عبد الحكيم الكزة " ،ومدير مكتبة الكليات الطبية أ " طارق بن

حلوم " .

( وال - بنغازى )