النائب أحمد معيتيق يلتقي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمسؤولين بالجهات التابعة للوزارة.





طرابلس 08 أبريل 2018 ( وال ) -التقى النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد عمر معيتيق"، امس ، بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية " محسن

أبوسنينة"، ورئيس قسم الدراسات والتقارير بالإدارة العامة لصندوق الضمان

الاجتماعي "محمد بانون"،و مدير إدارة الرعاية الصحية بمركز تأهيل ذوي

الإعاقة جنزور " إبراهيم خليل".

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة السبل

الكفيلة لدعم المركز حتى يتمكن من تقديم الخدمة لشريحة المعوقين، والعمل

على توفير الأطراف الصناعية من خلال تفعيل العقود مع الشركات المختصة مع

ضمان تدريب الكوادر الفنية على كيفية تشغيلها.

كما تم استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل صندوق الضمان

الاجتماعي،واسباب توقف تفعيل مشاريعه ، وعدم صيانة الفنادق منذ سنوات.



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