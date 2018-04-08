الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يصل إلى سجن كوريتيبا ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد.



كوريتيبا 8 أبريل 2018( وال ) - وصل الرئيس البرازيلي الأسبق " لويس

إيناسيو لولا دا سيلفا" إلى سجن كوريتيبا جنوب البرازيل الليلة الماضية

ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد، بحسب مشاهد

بثها التلفزيون البرازيلي.

وأنهى لولا في وقت سابق أمس حال الترقّب عندما أعلن أمام آلاف من

مناصريه أنه موافق على مذكرة الجلب الصادرة في حقه وأنه سيسلم نفسه

للقضاء، غير أنه جدد القول إنه بريء.

...(وال) ...