قوات الاحتلال تعتقل شابا وتستدعي آخر من بيت لحم.





بيت لحم 8 ابريل 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الأحد، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة

مخابراتها.

وأفاد مصدر أمنى فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سفيان عامر

تعامرة (21 عاما)، من منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده،

وتفتيشه.

وفي مخيم العزة شمالا، سلّمت تلك القوات الشاب سليمان العجوز (24 عاما)،

بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم

منزل والده.

...(وال) ...