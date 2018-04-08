الناخبون يصوتون في انتخابات تشريعية في المجر.





بودابست 08 أبريل 2018 ( وال ) - بدأ الناخبون المجريون التصويت اليوم

الاحد في انتخابات تشريعية يبدو رئيس الوزراء السيادي فكتور اوربان

الاوفر حظا للفوز فيها لولاية ثالثة على رأس الحكومة.

ودعي حوالى 7,9 ملايين ناخب الى التصويت في الاقتراع الذي بدأ عند الساعة

السادسة (04,00 ت غ) ويستمر حتى الساعة 19,00 (17,00 ت غ).

وفي غياب استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، لن تعرف

النتائج الاولية قبل وقت متأخر من مساءاليوم الاحد.

...(وال) ...