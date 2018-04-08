جنوب أفريقيا تدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة .





بريتوريا 8-ابريل-2018 ( وال ) - دعت وزارة العلاقات الدولية والتعاون

في جنوب إفريقيا إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الفلسطينيين.

وأدانت حكومة جنوب افريقيا في بيان صدر عن وزارة العلاقات الدولية

والتعاون، أمس السبت، أعمال العدوان العنيفة الأخيرة التي نفذتها قوات

الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت إلى استشهاد فلسطينيين، مع إصابة

العشرات الآخرين بجروح.

وجددت الوزارة موقف جنوب أفريقيا الداعي لوضع حد لعمليات التوغل العنيفة

والمدمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن العنف في قطاع غزة سيقف عائقا

في طريق إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية.

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