قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.





قلقيلية 8-ابريل-2018 (وال)- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأحد، وبشكل مفاجئ مدخل بلدة عزون الشمالي، الذي يربط البلدة بطريق

نابلس- قلقيلية، واعتدت على كل المتواجدين في المكان.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية " وفا " ، أن قوات الاحتلال

أغلقت البوابة الحديدية المثبتة على المدخل بالأقفال، ومنعت المواطنين

والمركبات من الدخول أو الخروج، وما زال عشرات المواطنين يرابطون على

مدخل البلدة من الداخل والخارج.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها.

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