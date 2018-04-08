رئيس مجلس النواب يعزي عائلة الشرشاري في فقدان ثلاثة من اطفالهم ويطالب بتطبيق القوانين الصارمة على من قام بالجريمة .

طبرق 8 ابريل 2018 (وال)- قدم رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى،التعازي الحارة الى عاائلة الشرشاري في فقدان اطفالهم الثلاثة، الذين عثر على جثثهم السبت في غابة جنوب صرمان عقب عملية اختطافهم في ديسمبر 2015.



وقال عقيلة في بيان أصدره مساء السبت " ان هذا العمل الإجرامي الإرهابي الشنيع قام به إرهابيون قتلة مجرمون في حق أرواح أطفال بريئة وهذا يتطلب من الشعب الليبي جميعا التكاثف والتعاون ورص الصفوف لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل أنحاء ليبيا".



وطالب عقيلة صالح الجهات الأمنية والقضائية تطبيق القوانين الصارمة على الإرهابين ومن قام بهذه الجريمة النكراء .



(زال)