رئيس المجلس الرئاسي بقدم التعازي لاسرة الشرشاري في فقدان ثلاثة من اطفالها .

طرابلس 8 ابريل 2018 (وال) -عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن احر التعازي والمواساة الى اسرة الشرشاري التي فقدت ثلاثة من اطفالها الابرياء في جريمة لايرتكبها سوى من تجرد من ادميته .

واكد السراج في تعزيته ان العزاء موصول لاهالي مدينة صرمان في هذا المصاب الجلل .

وقال السراج " لااجد الكلمات التي تعبر عما يدور داخلي من مشاعر الحزن والاسى على مقتل الاطفال الابرياء ،مشيرا الى ان الليبيين لاشك في انهم جميعا مصدومون يعيشون حالة من الذهول من وقع هذه الجريمة البشعة الدخيلة على مجتمعنا .

واكد السراج ان التعليمات صدرت لكل اجهزة الدولة كل فيما يخصه بمباشرة التحقيقات والتحريات للكشف عن كامل ابعاد الجريمة وتقديم الجناة للقضاء لينالوا الجزاء والعقاب العادل .

(وال)