العثور على رفاة أطفال عائلة الشرشاري بغابة البراعم جنوب صرمان.السبت ، 07-04-2018 - 22:37:00

طرابلس 7 أبريل 2018 (وال) - أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية اليوم السبت العثور على رفاة اطفال عائلة الشرشاري بناءً على التحقيقات التي يجريها حول الواقعة .
وأوضح الجهاز في بيان له بأن الأطفال تبين قتلهم ودفنهم في أحد غابات جنوب صرمان وتحديداً بغابة البراعم.
وأكد ان اجراءات البحث عن مكان دفن الاطفال والعثور عليهم تمت بإخطار وحضور النيابة العامة والطبيب الشرعي و المصور الجنائي.
يذكر أن الأطفال الثلاثة قد اختطفوا خلال شهر ديسمبر من العام 2015 من قبل مجموعة مسلحة .

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