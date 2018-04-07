ستة محترفين في الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة.





طرابلس 7 أبريل 2018 (وال)- تعاقدات إدارة نادي المدينة مع المحترف

العاجي "بيرنارد مورينا" صانع ألعاب كرة السلة، وتعاقدات إدارة نادي

الشباب مع "سلوبودان بيغوفيتش" من الجبل الأسود، وذلك استعدادا لخوض غمار

نهائيات الدوري الممتاز لكرة السلة.

وكانت الأندية الليبية المشاركة في سداسي كرة السلة دعمت صفوفها بأربعة

لاعبين محترفين من أمريكا، حيث تعاقد الاتحاد مع صانع الألعاب "جبريل

سايمونس"، وتعاقد الأهلي بنغازي مع اللاعب "داوين متشل"، والأهلي طرابلس

مع اللاعب "جاستون تابس"، والنصر مع "داكون بروكس".

أول ظهور لهؤلاء المحترفين في التجمع الأول المنتظر انطلاقه في البيضاء،

الاثنين المقبل، الموافق التاسع من أبريل.

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