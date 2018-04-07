أهلي طرابلس والهلال يتأهلان إلى الدور ثمن النهائي لكأس ليبيا.





طرابلس 7 أبريل 2018 (وال )- تأهل فريق أهلي طرابلس إلى دور الثمانية من

مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم عقب فوزه مساء اليوم السبت على فريق المدينة

بهدف لصفر في المباراة التي أقيمت على ملعب طرابلس الدولي.

جاء هدف الفوز الوحيد لفريق الأهلي قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول

عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح مدافعه "سند الورفلي" ليقود فريقه إلى دور

الثمانية.

وسيلتقي أهلي طرابلس في الدور ثمن النهائي فريق المحلة التي تأهل أمس

على حساب فريق المجد.

وعلى ملعب مدينة البيضاء تمكن فريق الهلال من التأهل إلى دور الثمانية

على حساب فريق التعاون بفضل ركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل

هدفين بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي «1 - 1».

وكان فريق التعاون هو المبادر بالتهديف عن طريق لاعبه "هيثم عبد الحميد"

خلال زمن الشوط الأول، ونجح فريق الهلال في تعديل النتيجة في شوط

المباراة الثاني عن طريق لاعبه "طارق السعيطي".

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